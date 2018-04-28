وزيرة الهجرة المصرية: تكريم الجاليات الإيطالية والأرمينية بعد اليونان وقبرص

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة "أسبوع الجذور" تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف لتكريم الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض مصر.

أضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "أسبوع الجاليات" يحضره كل من رؤساء مصر واليونان وقبرص، وبمشاركة 120 يونانيا وقبرصيا من جذور مصرية، سيتم تكريمهم وهو الإجراء الأول الذي تقوم به دولة وتكرم الجاليات التي عاشت على أرضها، وأن الخطوة تؤكد على صورة مصر التاريخية والحضارية أمام العالم.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف بعض الجاليات الأخرى التي عاشت على أرضها، منها إيطاليا والأرمن، في إطار تكريم الجاليات التي عاشت على أرض مصر التي كانت موطنا للمهاجرين في فترات سابقة ومثلت أهمية كبيرة لتلك الجاليات.

وتابعت أن برنامج الزيارة يشمل بعض المناطق في الإسكندرية منها"حي زيزينيا والشاطبي، والمدرسة والمستشفى اليوناني وزيارة بطريركية الروم الأرثوذوكس" حيث ستبدأ الزيارة بمعالم الإسكندرية، ثم القاهرة وإرسال رسالة سلام من أسفل سفح الأهرامات، كما سيتم زيارة دير سانت كاترين في شرم الشيخ، وهو بمثابة مكان للحج عند اليونانيين.

وأضافت أنها حققت 50 % من خطتها في وزارة الهجرة حتى الآن، وأنها تبذل كل ما في جهدها من أجل استكمال خطتها في الداخل والخارج.