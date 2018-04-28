الملك سلمان يدشن مشروعا جديدا

دشن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان، مشروعا جديدا غرب العاصمة السعودية الرياض.

رعى الملك سلمان وضع حجر الأساس لمشروع "القدية" الذي يعتبر الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية في المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

واستقبل الملك سلمان في مقر الحفل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب أمير منطقة مكة، ووزير الداخلية.

​وقال الأمير محمد بن سلمان إن مدينة القدية ستصبح معلما حضاريا بارزا ومركزا مهما لتلبية رغبات واحتياجات السعوديين.

وأضاف محمد بن سلمان أن المشروع يأتى ضمن رؤية المملكة 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة تنوع مصادر الدخل القومي.