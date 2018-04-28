الملك سلمان يدشن مشروعا جديدا

رعى الملك سلمان وضع حجر الأساس لمشروع "القدية" الذي يعتبر الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية في المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية.
واستقبل الملك سلمان في مقر الحفل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ونائب أمير منطقة مكة، ووزير الداخلية.
#فيديو
شاهد لحظة وضع الملك سلمان حجر أساس مشروع #القدية#الملك_يضع_حجر_أساس_القدية #الملك_يدشن_القدية#QiddiyaGroundBreaking pic.twitter.com/VhzfusYzmM— خليجية (@Khalejiatv) April 28, 2018
وقال الأمير محمد بن سلمان إن مدينة القدية ستصبح معلما حضاريا بارزا ومركزا مهما لتلبية رغبات واحتياجات السعوديين.
#Qiddiya: a thriving entertainment district that will be a hub of leisure…— سعود بن سلمان الدوسري 🇸🇦 (@999saudsalman) April 28, 2018
This is the #Saudi dream 🇸🇦💚
•#QiddiyaGroundBreaking#الملك_يضع_حجر_اساس_القديه#الملك_يدشن_القديه pic.twitter.com/tNhsh6d29v
وأضاف محمد بن سلمان أن المشروع يأتى ضمن رؤية المملكة 2030 بابتكار استثمارات نوعية ومتميزة تنوع مصادر الدخل القومي.
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