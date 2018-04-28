ابن سلمان يشاهد عرض "مصارعة المحترفين" من ملعب الجوهرة (صور)

حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، لمتابعة عرض "أعظم رويال رامبل"، الذي احتضنته مدينة جدة، أمس الجمعه.

ونشر المصور السعودي سيف حموه صورا لمحمد بن سلمان وهو يتابع نزالات العرض من المقصورة الرئيسة للملعب.

وعلق حموه عبر حساب منسوب له على "تويتر": "من جديد ظهر وبان، الجوهرة تضيئ بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر لتشريف ومتابعة أعظم رويال رامبل في الجوهرة، مرحبا ألف سيدي وشكرا على هالجمال".

من جديد ظهر وبان 🇸🇦💚

الجوهره تضيئ بحضور ولي العهد الامير محمد بن سلمان

ونائب امير منطقة مكه المكرمه

الامير #عبدالله_بن_بندر

لتشريف ومتابعة #أعظم_رويال_رامبل في الجوهره

مرحبا الف سيدي وشكرا على هالجمال 💚🇸🇦 pic.twitter.com/b1HFnoWX8V — سيف حموه 🇸🇦 (@Saif_Hamoh) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

​وكانت السعودية قد استضافت مساء أمس الجمعة مهرجان "أعظم رويال رامبل" لمصارعة المحترفين، والذي استمر لأكثر من 5 ساعات على ملعب الجوهرة في مدينة جدة، بمشاركة عدد من نجوم اللعبة مثل جون سينا وتريبل إتش، وبران سترومان الذي حصد لقب "الأقوى".