انطلاق المرحلة الثانية من اقتراع الناخبين اللبنانيين المنتشرين في الخارج

انطلقت صباح اليوم الأحد، المرحلة الثانية من عملية اقتراع الناخبين اللبنانيين المنتشرين في الخارج في 33 دولة أوروبية وأمريكية وأفريقية وأيضا أستراليا بالإضافة إلى جزيرة جوادلوب، بعد أن جرت في 6 دول عربية نهار الجمعة الفائت.

وتتوزع أعداد الناخبين في الدول الأوروبية على الشكل التالي: هولندا عدد الناخبين 491 يدلون بأصواتهم في قلم (صندوق) واحد في السفارة اللبنانية لاهاي. الدانمارك عدد الناخبين 250 / قلم واحد في كوبنهاغ. السويد، ستوكهولم عدد الناخبين 2160 يتوزعون على 6 أقلام. ألمانيا عدد الناخبين 8357 موزعين على 21 قلم اقتراع في مدن برلين فرانكفورت دوسلدورف بريمن هانوفر هامبرغ. سويسرا عدد الناخبين 889.

وفي بلجيكا عدد الناخبين 1053 / قلم واحد في السفارة اللبنانية. وفي فرنسا 28 قلم اقتراع، وعدد الناخبين في باريس 7092، وفي مرسيليا 1562 ناخبا. أما إسبانيا ففيها 376 ناخب في قلم واحد. وإيطاليا عدد الناخبين في ميلانو 729 يدلون بأصواتهم في قلم واحد في القنصلية، وروما عدد الناخبين 343 في قلم واحد. وجنوب أفريقيا قلم واحد.

وتتابع وزارة الخارجية والمغتربين عملية الانتخاب من بيروت طيلة ساعات التصويت من خلال غرفة العمليات التي أقامتها في الوزارة عبر النقل المباشر لكل أقلام الاقتراع.

وبلغت نسبة الاقتراع في أستراليا 45.7% من عدد المسجلين للاقتراع.

ويشارك اللبنانيون المنتشرون في الخارج في عملية الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وستنقل مغلفات التصويت عبر الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية بعد ختمها بالشمع الأحمر إلى بيروت، وسيتم إيداعها في مصرف لبنان تمهيدا لفرزها تزامنا مع عمليات الفرز في لبنان.

وستنطلق المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية في لبنان في 6 من أيار/مايو.