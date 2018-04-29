صحيفة: التحالف يفشل "مؤامرة" وسط التصعيد العسكري في اليمن

قالت صحيفة "سبق" السعودية إن قوات التحالف العربي أفشلت "مؤامرة قطرية" كادت أن تشعل حربا بين فصائل الجيش الوطني والمقاومة في محافظة تعز اليمنية بعد أسبوع من التصعيد العسكري.

وبحسب الصحيفة، "بينت مصادر أن مواجهات مسلحة اندلعت في محافظة تعز بين قوات من الجيش وفصيل من المقاومة، إثر دعم قطر لفصيل يتبع الإخوان المسلمين لتنفيذ أعمال تخريبية في المحافظة".

ودعم التحالف العربي جهود محافظ تعز بالعمل على وقف إطلاق النار وتشكيل قوة مشتركة من جميع وحدات الجيش والمقاومة، لتنفيذ حملة عسكرية أمنية ضد خلايا إرهابية من تنظيم "القاعدة و"داعش"، وفقا للصحيفة.

وذكرت "سبق" أن "بجهود المحافظ جرى توقيع اتفاق يلزم جميع الفصائل بوقف إطلاق النار والعودة إلى الجبهات وإخلاء كل مؤسسات الدولة".

وقال العقيد معاذ الياسري، قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي، في تعز، إن "هناك أهدافا خفية للإخوان المسلمين في تعز بدعم من قطر".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا تقول إنه يستهدف إعادة الشرعية في اليمن. وبدأت عمليات هذا التحالف في أواخر شهر مارس/آذار عام 2015 ضد ما يقول إنها أهداف عسكرية لجماعة "أنصار الله" التي تتهم السعودية والتحالف بتدمير بنية اليمن التحتية واستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه التحالف.

وكانت السعودية قد أكدت الأربعاء شن التحالف غارة في اليمن أدت إلى مقتل صالح الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، للحركة في التاسع من الشهر الحالي، وتعهد عبد الملك الحوثي، زعيم أنصار الله، بالانتقام لمقتله.

وتقول تقديرات إن الحرب في اليمن أدت إلى مقتل حوالي 10 آلاف شخص، وإغراق البلاد في أزمة إنسانية توصف بأنها الأسوأ في العالم.