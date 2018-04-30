قوات الرئيس هادي: نحاصر محافظة صعدة من 5 محاور

قالت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، إنها تفرض حصاراً على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية معقل زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين".

صنعاء — سبوتنيك. وقال الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر": "إن قواته تحاصر محافظة صعدة معقل زعيم جماعة الحوثي من 5 اتجاهات لاستكمال عملية قطع رأس الأفعى وسط تقدمات مستمرة للجيش".

وأضاف "أن الجيش شن قصفاً مدفعياً على مواقع تمركز للحوثيين في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة، ما أدى الى إعطاب عربة قتالية تابعة لهم ومصرع كل من كان على متنها".

وذكر أن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع تمركز للحوثيين في منطقة بني معاذ، وقصفت تجمعاً لهم في منطقة المهاذر بمديرية سحار".

في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف جدد قصفه محافظة صعدة بغارتين على مبنى البنك المركزي وسط المدينة، كما استهدف التحالف بغارتين منطقة آل الشيخ في مديرية منبه ومنطقة بني معاذ في مديرية سحار".

لافتاً الى "أن الجيش السعودي نفذ قصفاً صاروخياً ومدفعياً على منطقة الغور في مديرية غمر، ومناطق متفرقة في مديرية رازح الواقعتين على الشريط الحدودي".