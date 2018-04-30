أول فيديو لقصف مواقع الجيش السوري في ريفي حماة وحلب

تداول ناشطون على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، 30 أبريل/نيسان، مقطع فيديو قالوا إنه يرصد استهداف المقر العسكري للجيش العربي السوري في ريف حماة.

© Sputnik . Michael Alaeddin هجوم بالصواريخ على مواقع عسكرية للجيش السوري

وأظهرت اللقطات انفجارا ضخما يهز ما قال ناشطون إنه "مستودع للذخيرة بريف حماة تابع لـلواء 47 بالجيش السوري والتي أسفرت عن مقتل 12 جنديا وإصابة عدد كبير من الجنود في الموقع".

وكان مصدر أمني سوري قال لـ"سبوتنيك"، إن استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج على الأغلب من ضربات جوية. وأضاف أن استهداف مستودع للذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري في ريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل، مشيرا إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية ولا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.