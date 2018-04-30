بومبيو عن مقتل فلسطينيين في "مسيرة العودة": إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي بالعاصمة عمان: "لإسرائيل الحق في أن تدافع عن نفسها، ونحن ندعمهم في ذلك الأمر".
جاءت تلك الاحتجاجات ردا على تفاقم الأزمة الفلسطينية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.
وتطرق وزير الخارجية الأمريكي كذلك في المؤتمر الصحفي، إلى الحرب في سوريا، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف إطلاق النار جنوب شرقي سوريا.
وأضاف قائلا "ندعم كذلك جهود الأمم المتحدة في جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي للسراع السوري الدائر".
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