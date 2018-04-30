بومبيو عن مقتل فلسطينيين في "مسيرة العودة": إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين 30 أبريل/نيسان، على مقتل فلسطينيين في "مسيرة العودة" الاحتجاجية على الحدود ما بين إسرائيل وقطاع غزة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي بالعاصمة عمان: "لإسرائيل الحق في أن تدافع عن نفسها، ونحن ندعمهم في ذلك الأمر".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED وزير الخارجية الأمريكي: حل الدولتين "احتمال" لحل شامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، بعد شهر "دام" على طول حدود غزة وإسرائيل، حيث ينظم نشطاء وشباب فلسطينيون تظاهرات تحت اسم "مسيرة العودة" فيما ترد عليهم القوات الإسرائيلية بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات منهم.

جاءت تلك الاحتجاجات ردا على تفاقم الأزمة الفلسطينية، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي كذلك في المؤتمر الصحفي، إلى الحرب في سوريا، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بوقف إطلاق النار جنوب شرقي سوريا.

وأضاف قائلا "ندعم كذلك جهود الأمم المتحدة في جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي للسراع السوري الدائر".