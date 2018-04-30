مركز أوروبي: هجمات ريف حماة وحلب "زلزلت" الأرض

قال مركز الزلازل الأورومتوسطي إنه تم رصد زلزال في سوريا عقب القصف الذي تعرضت له منطقتي حماة وحلب في سوريا، أمس الأحد 29 أبريل / نيسان، بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن قصف سوريا كان قويا بدرجة جعلت مركز الزلازل الأورومتوسطى يسجله زلزالا بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر.

وذكر مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك"، أنه استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج، على الأغلب، من ضربات جوية.

© REUTERS / OMAR SANADIKI أول فيديو لقصف مواقع الجيش السوري في ريفي حماة وحلب

وأضاف المصدر أن القصف ضرب مستودع ذخيرة تابع للواء 47 للجيش السوري في ريف حماه نتج عنه انفجارات قوية وحريق هائل، مشيرا إلى أن مستودع الذخيرة المستهدف بريف حلب الشرقي يقع بين مطار النيرب والمالكية، وأنه لا صحة للأنباء المتداولة عن استهداف مطار حلب.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "يبدو أن الهجوم استهدف مستودع ضخم لصواريخ أرض — أرض، تسعى إيران إلى حشدها في سوريا، وفقا لتقديرات".

وأشارت الصحيفة إلى تقارير إخبارية، تتحدث، عن أن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت تحريك أسلحة إيرانية إلى سوريا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تصريحات سابقة، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنشاء قواعد عسكرية تسمح لها بامتلاك مواضع لإطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.

The attack apparently targeted major arms caches, including surface-to-surface missiles that Iran seeks to deploy in Syriahttps://t.co/O1bsF30gXi — Haaretz.com (@haaretzcom) April 30, 2018

وتداول ناشطون على "تويتر"، اليوم الاثنين 30 أبريل، مقطع فيديو قالوا إنه يرصد استهداف المقر العسكري للجيش العربي السوري في ريف حماة.

ولم يتسن لـ"سبوتنيك"، التأكد من صحة الفيديو، علما بأن التلفزيون السوري أكد تعرض مواقعه في ريفي حماة وحلب لقصف صاروخي.