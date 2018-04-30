مركز أوروبي: هجمات ريف حماة وحلب "زلزلت" الأرض

وذكرت الصحيفة أن قصف سوريا كان قويا بدرجة جعلت مركز الزلازل الأورومتوسطى يسجله زلزالا بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر.
وذكر مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك"، أنه استهداف مستودعي ذخيرة في ريفي حماة وحلب ناتج، على الأغلب، من ضربات جوية.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "يبدو أن الهجوم استهدف مستودع ضخم لصواريخ أرض — أرض، تسعى إيران إلى حشدها في سوريا، وفقا لتقديرات".
وأشارت الصحيفة إلى تقارير إخبارية، تتحدث، عن أن الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية رصدت تحريك أسلحة إيرانية إلى سوريا.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، في تصريحات سابقة، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنشاء قواعد عسكرية تسمح لها بامتلاك مواضع لإطلاق الصواريخ من الأراضي السورية.
The attack apparently targeted major arms caches, including surface-to-surface missiles that Iran seeks to deploy in Syriahttps://t.co/O1bsF30gXi— Haaretz.com (@haaretzcom) April 30, 2018
وتداول ناشطون على "تويتر"، اليوم الاثنين 30 أبريل، مقطع فيديو قالوا إنه يرصد استهداف المقر العسكري للجيش العربي السوري في ريف حماة.
ولم يتسن لـ"سبوتنيك"، التأكد من صحة الفيديو، علما بأن التلفزيون السوري أكد تعرض مواقعه في ريفي حماة وحلب لقصف صاروخي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)