الخارجية السعودية: المملكة تقف إلى جانب المغرب في كل ما يهدد أمنها واستقرارها

عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، عن وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية.

وأضاف المصدر، أن حكومة المملكة تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها "ميليشيا حزب الله الإرهابية" التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو "بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.

وقال المصدر بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران.

© AP Photo / Bilal Hussein "حزب الله" يرد على اتهامات المغرب بتسليح البوليساريو

وجاء البيان السعودي اليوم بمثابة ثاني رد فعل خليجي على قطع المغرب للعلاقات مع إيران، إذ قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن بلاده تدعم القرار المغربي.

موضحا في تصريحات نشرها على حسابه الشخصي عبر "تويتر": " نقف مع المغرب في كل موجب كما يقف معنا دائما".

وأعلنت المغرب، اليوم الثلاثاء 1 مايو/ أيار، أنها قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة البوليساريو.

وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة "رويترز" إن بلاده قررت قطع العلاقات بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية.

وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية في طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.

مضيفا أن "إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها عن طريق السفارة الإيرانية في الجزائر".

بدوره، رد "حزب الله" اللبناني، على الاتهامات المغربية، وقال في بيان نشرته قناة "إل بي سي" اللبنانية: "من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية، لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة".