تفاصيل القصف الصاروخي على ريف حلب

أفادت معلومات، حصلت عليها "سبوتنيك"، أن العدوان الذي شهدته قرية المالكية التابعة لبلدة جبرين في ريف حلب الجنوبي، ليلة الأحد 29 أبريل/ نيسان، تم عبر 6 صواريخ مجنحة أمريكية الصنع اقتصرت أضرارها على الماديات.

وحسب المعلومات، فإن القصف الصاروخي استهدف مبنى لصناعة الزيوت داخل القرية قبل أن يتحول خلال أحداث ريف حلب الجنوبي إلى ورشة فنية لإصلاح السيارات، إلا أنه أصبح مهجورا منذ أكثر من 4 أشهر بعد أن نقل القائمون على الورشة مركز عملهم إلى مكان آخر.

© Sputnik . Zaher Tahhan القصف الصاروخي على ريف حلب

كما تبين من خلال بقايا الصواريخ التي ضربت الموقع أنها كانت مزودة برؤوس ذكية وشرائح لتحديد الأهداف، من صنع شركة "WoodWard" الأمريكية المتخصصة بالمجالات التقنية والمحركات وأنظمة التحكم.

© Sputnik . Zaher Tahhan القصف الصاروخي على ريف حلب

وأفاد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك"، بأن العدوان، والذي هو من خارج الأراضي السورية، لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية، في حين تسبب بنفوق أعداد من الماشية العائدة لأهالي "المالكية"، إلى جانب تدمير معظم أجزاء المبنى، وأضرار طفيفة لحقت بمبنى مجاور ما يزال قيد الإنشاء.

© Sputnik . Zaher Tahhan القصف الصاروخي على ريف حلب

يشار إلى أن دوي انفجارات الصواريخ سمع في تمام الساعة 10:45 في مختلف أنحاء قرى وبلدات ريف حلب الجنوبي، وتضاربت المعلومات آنذاك حول حقيقة ما إذا كان الاستهداف طال مطار حلب الدولي، الأمر الذي تم نفيه بشكل قطعي من مصادر رسمية سورية.