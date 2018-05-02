الجيش اليمني يعلن نجاح عملية "الجبال السود" في حضرموت

صنعاء — سبوتنيك . وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، هشام الجابري، في تغريدة على "تويتر" اليوم الأربعاء، "نعلن تحقيق عملية الجبال السود أهدافها واستكمال خطة الانتشار في مناطق شمال غربي حضرموت".

وكانت المنطقة العسكرية الثانية ممثلة بقوات النخبة الحضرمية أعلنت، السبت الماضي، بدعم من القوات الإماراتية "المشاركة في التحالف عملية الجبال السود لتأمين مناطق شمال غربي حضرموت ونقاط تمركز في بعض الطرق من عناصر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا]، وانتشار القوات فيها والمداخل والمخارج المؤدية إليها، خاصة بعد فرار العناصر الإرهابية واستخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية، آخرها الهجوم على ثكنة لقوات النخبة في وادي حجر أواخر آذار/مارس الفائت الذي أسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة 5 آخرين".

وتعد عملية "الجبال السود" ثاني أكبر العمليات العسكرية التي نفذتها قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف بعد عملية "الفيصل" في 17 شباط/فبراير الماضي التي دحرت عناصر القاعدة من وادي المسيني غرب مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت.