الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل وتهريب على حدوده الشمالية مع سوريا

أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، اليوم الخميس، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.

عمان- سبوتنيك. ونقلت نشرة صادرة عن القوات المسلحة الأردنية، عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي، قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري، اليوم الخميس، وذلك ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية".

© flickr.com / UK Ministry of Defence الأمن الأردني يوقف 4 أشخاص بحوزتهم مخدرات ويحبط عمليتي تهريب

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة 3 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية، مما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي على 277000 ألف حبة كبتاجون، و16 كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة".

وتشهد الحدود الأردنية — السورية منذ غياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود الأردنية — السورية، محاولات عديدة لتهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية، وتسعى القوات المسلحة الأردنية بشكل دائم للتصدي لهذه المحاولات بمفردها نظرا لغياب الجيش العربي السوري عن الجانب الآخر للحدود.