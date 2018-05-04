حقيقة إرسال قوات مصرية إلى سوريا

نفت وزارة الخارجية المصرية ما تردد حول إمكانية إرسال مصر قوات إلى سوريا، مشيرة إلى أنه لا تُرسل قوات خارج أراضيها إلا وفق معايير محددة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزير الخارجية، أحمد أبو زيد، في بيان، اليوم الجمعة، إن "التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إليّ سوريا".

© AFP 2018 / AXEL SCHMIDT شكري: فرنسا لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سوريا

وأضاف: "المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

وكان وزير الخارجية سامح شكري أشار، الأربعاء الماضي، خلال ندوة إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد.

وأكد المتحدث أن الوزير شكري كان "يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات لا يجب إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر".