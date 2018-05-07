بعد تصريحات وزير الدفاع عن اليمن... وفد إماراتي يصل إلى السودان

كشف مصدران مطلعان عن وصول وفد إماراتي رسمي إلى الخرطوم اليوم الاثنين لإجراء مباحثات مع وزارتي الخارجية والدفاع السودانية.

قال مصدر مطلع في القصر الجمهوري بالسودان لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من وزارة الخارجية الإماراتية وصل أمس الأحد وسيجري مباحثات مع وزارة الخارجية والدفاع السودانية"، ولم يوضح المصدر طبيعة المباحثات.

© AP Photo / Hasan Jamali السعودية تحسم الجدل حول مصير العلاقة مع السودان "عسكريا"

وفي ذات السياق، قال مصدر آخر بوزارة الخارجية السودانية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "وفدا من وزارة الخارجية الإماراتية، سيجري مباحثات مع المسؤولين بوزارة الخارجية السودانية، صباح اليوم الاثنين"، ولم يكشف المصدر تفاصيل هذه المباحثات، لافتا إلى أنه في نهاية المباحثات، ستصدر وزارة الخارجية، بيانا صحفيا.

ويذكر، أن وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية، علي سالم، صرح قبل أيام أن وزارته تجري دراسة لمراجعة وتقييم مشاركة القوات السودانية مع التحالف العربي في حرب اليمن، الذي تدعمه الإمارات وتشارك فيه.

وتصاعدت دعوات من بعض الأحزاب وبرلمانيين في السودانيين، مطالبة بسحب قوات الجيش من اليمن، وذلك بعد أنباء تداولت في الآونة الأخيرة تشير إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف العسكريين السودانيين.

وتعد الإمارات من أكبر الداعمين للتحالف العربي في اليمن، الذي تقوده السعودية لدعم قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة السلطة من أيدي جماعة "أنصار الله".