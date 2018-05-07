مصدر يمني: حزب الإصلاح لا علاقة له بـ"الإخوان المسلمين"

قال مصدر في حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إن كل الأراضي اليمنية تقع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الغطاء الذي تعمل في ظله قوات التحالف العربي.