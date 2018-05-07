الحراك الثوري الجنوبي يطالب حكومة بن دغر بكشف حقيقة تأجير سقطرى

قال المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب إنه يتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في أرخبيل "سقطرى"، وتداعياتها على مستوى تماسك الجبهة الداخلية في مواجهة الأعداء وتأثيراتها على مستوى السلم الاجتماعي الجنوبي.

وأكد المجلس في بيان، بعث بنسخة منه إلى "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 7مايو/ أيار، على ضرورة خروج القوات العسكرية، التي قدمت إلى أرخبيل سقطرى دون أي مبررات جوهرية وكذا القوات اليمنية.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab المجلس الانتقالي يتهم الحكومة اليمنية بـ"إخفاء الحقائق" في أحداث سقطرى

وطالب المجلس أن توكل المهام الأمنية الخاصة بالمحافظة، لأبناء سقطرى في إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية.

ودعا المجلس، حكومة بن دغر إلى الكشف عن حقيقة الأنباء المتداولة، بشأن تأجير الأرخبيل وموجباته والظروف التي استدعت ذلك.

وطالب أيضا بالوقف الفوري لأعمال التحشيد المختلفة، التي تهدد السلم الاجتماعي الجنوبي، وتفكك الجبهة الموحدة في مواجهة العدو المشترك.

وناشد المجلس المملكة العربية السعودية بصفتها قائد التحالف العربي، أن تلعب "دورا حاسما" في تصويب العلاقة ووقف تدهورها.

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