رسالة من مصر إلى لبنان بشأن الانتخابات النيابية

هنأت مصر دولة لبنان على إتمام الانتخابات النيابية بنجاح، والتي جرت اليوم الاثنين، 7 مايو/ أيار الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، نشرته الصفحة الرسمية للوزارة، إن جمهورية مصر العربية تعرب عن "خالص التهاني لدولة لبنان الشقيقة بإتمام الانتخابات النيابية بنجاح، والتي جرت وسط أجواء تنافسية عكست القيم الديمقراطية والسلوك الحضاري للشعب اللبناني الشقيق وإيمانه بأهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR الحريري: نجحنا بالفوز بـ 21 مقعدا في الانتخابات النيابية اللبنانية

وأشار البيان إلى "قدرة الشعب اللبناني على الحفاظ على استقرار دولته طوال السنوات الماضية، رغم ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، وهو الأمر الذي يبعث على الأمل والاطمئنان".

وأكد البيان أن التعايش المشترك والتوازن يعدان ركيزتين أساسيتين لمستقبل المنطقة ودولها.

وأوضح البيان أن مصر تؤكد على "موقفها الراسخ تجاه دعم أمن واستقرار وسيادة لبنان، وأن قيم السلام والعيش المشترك التي يتبناها الشعب اللبناني، والتي تجسدت في المشهد الانتخابي الأخير، يمكن أن تمثل نموذجا مشرفا يحتذى به".