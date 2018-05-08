انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للتنافسية العالمية في مصر

انطلقت اليوم الثلاثاء 8 مايو / أيار، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للتنافسية العالمية، تحت شعار التنافسية العالمية لسفراء دول العالم في مصر 2018، الذي تنظمه مؤسسة "جلوبال تريد ماترز" في مركز مؤتمرات القرية الذكية بالقاهرة.

وعلى هامش المؤتمر، قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن المجلس حريص على تقديم النماذج الناجحة، التي قدمها الصندوق خلال الفترة الماضية، سواء في التعليم العام، أو الفني، أو التعليم العالي.

وأضاف الغندور، في تصريحات خاصة لوكالة " سبوتنيك "، أنه سيناقش أيضا التحديات، التي تواجه الصندوق لتعميم تلك النماذج، وأبرزها توفير الدعم المالي الدائم للنماذج التعليمية المطورة، التي يسعى الصندوق إلى أن تكون حجر الزاوية لتعميم التطوير.

وأوضح مدير صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المصري، أن الدولة ستكون منظما للعملية ويديرها بشكل مباشر المستفيدون سواء كان بالصناعة أو القطاع الخاص أو غيرها، وهذا موجود بمعظم دول العالم، حيث تتداخل المؤسسات المستفيدة من الدولة.

ولفت الغندور إلى أن التعليم الجيد هو تعليم مكلف، وأن هذه حقيقة يجب أن نقبلها، حيث أن أكبر الدول الصناعية لا تستطيع تحميل ميزانية الدولة وحدها تكاليف مصاريف تشغيل مؤسسات التعليم هناك.

وأكد أن قطاع التعليم هو حجر الزاوية في تحقيق ارتفاع معدل التنافسية العالمية وتحسين ترتيب مصر عالميا سواء في التعليم الفني أو العام أو العالي.