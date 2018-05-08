ما سبب تأخر استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات المصرية

قال السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، إن القاهرة تأمل في استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وباقي المطارات المصرية قريبا، مشيرا إلى أن سبب تأخير المباحثات هو تأخر شركات الطيران في استئناف رحلات الطيران بين العاصمتين.

موسكو — سبوتنيك. وأضاف نصر، اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول، موعد البدء في المباحثات الثنائية بخصوص استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمنتجعات المصرية: "كان التركيز على بدء الطيران المنتظم بين العاصمتين في البداية، فالحكومتان والوزراء أعطوا الضوء الأخضر للشركات للتشغيل اعتبارا من فبراير/ شباط، لكن الشركات تدرس الموضوعات من زاوية تجارية تشمل اقتصاديات التشغيل.

© Sputnik . Maxim Blinov وزير النقل الروسي: موسكو والقاهرة تبحثان عودة رحلات الطيران العارض (شارتر) الربيع المقبل

وأضاف: "الآن الأمور تسير بشكل طبيعي، وبمعدلات إشغال جيدة، ومرضية للشركات، ونحن ننتظر أن تتحول هذه الرحلات في بداية الشهر القادم إلى رحلة يومية.

وأشار السفير المصري، إلى أنه بالنسبة لباقي المطارات، نتيجة للتأخير في بدء الرحلات المنتظمة بين العاصمتين، يتم الآن الترتيب الخاص بالمحادثات الأخرى قريبا".

وكان من المقرر أن تستأنف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة التي انقطعت بعد كارثة طائرة شركة "كوغاليم آفيا" الروسية فوق أجواء سيناء في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، اعتبارا من النصف الثاني لشهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد تنفيذ تدابير تهدف إلى سلامة الطيران والأمن في المطارات المصرية. لكن بسبب المفاوضات المستمرة حول القضايا الفنية والتجارية تم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل / نيسان الماضي.

وأعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، في وقت سابق، أن المباحثات مع الجانب المصري حول استئناف الرحلات الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، ستجري في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبل.