ما سبب تأخر استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات المصرية

موسكو — سبوتنيك. وأضاف نصر، اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول، موعد البدء في المباحثات الثنائية بخصوص استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمنتجعات المصرية: "كان التركيز على بدء الطيران المنتظم بين العاصمتين في البداية، فالحكومتان والوزراء أعطوا الضوء الأخضر للشركات للتشغيل اعتبارا من فبراير/ شباط، لكن الشركات تدرس الموضوعات من زاوية تجارية تشمل اقتصاديات التشغيل.
وأشار السفير المصري، إلى أنه بالنسبة لباقي المطارات، نتيجة للتأخير في بدء الرحلات المنتظمة بين العاصمتين، يتم الآن الترتيب الخاص بالمحادثات الأخرى قريبا".
وكان من المقرر أن تستأنف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة التي انقطعت بعد كارثة طائرة شركة "كوغاليم آفيا" الروسية فوق أجواء سيناء في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، اعتبارا من النصف الثاني لشهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد تنفيذ تدابير تهدف إلى سلامة الطيران والأمن في المطارات المصرية. لكن بسبب المفاوضات المستمرة حول القضايا الفنية والتجارية تم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل / نيسان الماضي.
وأعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، في وقت سابق، أن المباحثات مع الجانب المصري حول استئناف الرحلات الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، ستجري في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)