تسجيل
14:57 08 مايو/ أيار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    رمز الصداقة الروسية المصرية في شرم الشيخ

    ما سبب تأخر استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات المصرية

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال السفير المصري لدى روسيا إيهاب نصر، إن القاهرة تأمل في استئناف الرحلات الجوية بين روسيا وباقي المطارات المصرية قريبا، مشيرا إلى أن سبب تأخير المباحثات هو تأخر شركات الطيران في استئناف رحلات الطيران بين العاصمتين.

    موسكو — سبوتنيك. وأضاف نصر، اليوم الثلاثاء 8 مايو / آيار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول، موعد البدء في المباحثات الثنائية بخصوص استئناف رحلات الطيران بين روسيا والمنتجعات المصرية: "كان التركيز على بدء الطيران المنتظم بين العاصمتين في البداية، فالحكومتان والوزراء أعطوا الضوء الأخضر للشركات للتشغيل اعتبارا من فبراير/ شباط، لكن الشركات تدرس الموضوعات من زاوية تجارية تشمل اقتصاديات التشغيل.

    مكسيم سوكولوف وزير النقل الروسي
    © Sputnik . Maxim Blinov
    وزير النقل الروسي: موسكو والقاهرة تبحثان عودة رحلات الطيران العارض (شارتر) الربيع المقبل
    وأضاف: "الآن الأمور تسير بشكل طبيعي، وبمعدلات إشغال جيدة، ومرضية للشركات، ونحن ننتظر أن تتحول هذه الرحلات في بداية الشهر القادم إلى رحلة يومية.

    وأشار السفير المصري، إلى أنه بالنسبة لباقي المطارات، نتيجة للتأخير في بدء الرحلات المنتظمة بين العاصمتين، يتم الآن الترتيب الخاص بالمحادثات الأخرى قريبا".

    وكان من المقرر أن تستأنف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة التي انقطعت بعد كارثة طائرة شركة "كوغاليم آفيا" الروسية فوق أجواء سيناء في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015، اعتبارا من النصف الثاني لشهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد تنفيذ تدابير تهدف إلى سلامة الطيران والأمن في المطارات المصرية. لكن بسبب المفاوضات المستمرة حول القضايا الفنية والتجارية تم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل / نيسان الماضي.

    وأعلن وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، في وقت سابق، أن المباحثات مع الجانب المصري حول استئناف الرحلات الجوية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، ستجري في شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبل.

    انظر أيضا:

    الثلوج تجتاح جنوب أمريكا... إغلاق المدارس وإلغاء رحلات الطيران
    وزير النقل الروسي: موسكو والقاهرة تبحثان عودة رحلات الطيران العارض (شارتر) الربيع المقبل
    روسيا تستأنف مباحثاتها بشأن عودة رحلات الطيران مع مصر
    وزير النقل العراقي يعلن قرب استئناف رحلات الطيران بين بغداد وموسكو
    روسيا تبحث مع العراق استئناف رحلات الطيران بعد توقفها لمدة 13 عاما
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السياحة الروسية, أخبار مصر, استئناف الرحلات الروسية إلى مصر, مكسيم سوكولوف, مصر, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    عارضة أزياء روزي هانتينغتون-وايتلي تصل إلى حقل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
    "آلهة نيويورك" المغرية في "ميت غالا 2018"
    الجيش السوري سيقسم داعش في اليرموك إلى نصفين
    عمي منصور النجار يقسم "داعش" بالمنشار
    مخيمات و مراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    مخيمات ومراكز المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك