رسالة سعودية إلى الرئيس بوتين

نشرت السفارة السعودية لدى موسكو نص برقية التهنئة التي بعثها العاهل السعودي إلى الرئيس بوتين وجاء فيها "عبر الملك السعودي عن أسمى آيات التهنئة وتمنى الصحة والسعادة للرئيس الروسي والحكومة، والتطور والازدهار للشعب الروسي الصديق".
#Саудовское_руководство поздравляет #Президента_РФ с годовщиной Дня победы pic.twitter.com/hwlfDPY18g— السفارة لدى روسيا (@KSAembassy_RUS) May 8, 2018
بدوره أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة إلى فلاديمير بوتين.
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