رسالة سعودية إلى الرئيس بوتين

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد "النصر" الموافق يوم غد الأربعاء، 9 أيار/ مايو.

نشرت السفارة السعودية لدى موسكو نص برقية التهنئة التي بعثها العاهل السعودي إلى الرئيس بوتين وجاء فيها "عبر الملك السعودي عن أسمى آيات التهنئة وتمنى الصحة والسعادة للرئيس الروسي والحكومة، والتطور والازدهار للشعب الروسي الصديق".

بدوره أرسل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة مماثلة إلى فلاديمير بوتين.