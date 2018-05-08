مصدر عسكري: "الرياح الباردة" سلاح التحالف في اليمن

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن "إعلان السعودية عن قرب السيطرة على صعدة، وأن الأمر لن يستغرق سوى أيام، هو من باب الحرب النفسية التي تهدف لزعزعة الأوضاع
وحول الانتصارات التي يقول التحالف أنه حققها على الأرض في اليمن، قال راشد "إن تلك الادعاءات يبثها الجيش الإلكتروني الذي أنشأته السعودية مؤخرا، والمسمى بـ" الرياح الباردة"، والتسريبات التي يعلنون فيها عن مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب، تهدف لرفع معنوياته، والحقيقة أن أمريكا تشارك في الحرب بشكل لوجستي للسعودية، وتمدهم بأحدث التقنيات والمعلومات العسكرية والاستخباراتية، لكن أمريكا لن تغامر أبدا بالمشاركة في الحرب البرية في اليمن، فكل تجاربها السابقة فشلت فيها، لكنها تمد السعودية بكل ما هو جديد".
ولفت المصدر، إلى أن أمريكا شاركت في عملية قتل الرئيس الصماد بطائرات حربية ذا تقنيات عالية تطير على ارتفاعات كبيرة وكذا في عملية الرئاسة الأخيرة، لكننا لن نظل مكتوفي الأيدي، وكما قال الرئيس الصماد "يد تبني ويد تحمل السلاح".
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