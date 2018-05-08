اليمن... العمال يحتجون أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء

وعبر العمال اليمنيين عن أوضاعهم السيئة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الحرب يجدون أنفسهم في مواجهة آثاره الهدامة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ومهنياً بل تزداد معاناتهم وآلامهم كل عام.
وطالب العمال اليمنيين المنظمات الدولية والأمم المتحدة بحماية حقوق عمال اليمن بالتحرك الفعلي بالوقف الفوري للعدوان السعودي الأمريكي وحلفائه على عمال اليمن وشعبه وسرعة صرف المرتبات المتأخرة وانتظام صرفها ورفع الحصار الكامل والشامل برا وبحرا وجوا.
ودعا العمال كل المنظمات والاتحادات العربية والدولية والإقليمية للضغط على حكوماتهم والأمم المتحدة وأصحاب القرار من الدول الأعضاء الخمس للوقوف مع عمال اليمن ومطالبهم المشروعة والقانونية بوقف العدوان وصرف المرتبات وفك الحصار.
وناشدو كل عمال العالم بالعمل على إيصال صوت ونداء عمال اليمن وما أصابهم من قتل وتدمير من قبل العدوان وحلفائه، وذلك من خلال المظاهرات والوقفات وبكل وسائل التضامن.
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