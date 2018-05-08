اليمن... العمال يحتجون أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء

احتفاءً بعيد العمال العالمي للعام 2018م وقف عمال اليمن اليوم أمام مقر الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار (يدٌ تبني ويدٌ تحمي الحقوق والحريات) لإيصال ما يعانونه من ظلم وقهر واستبداد لم يعاني مثله عمال العالم من قبل.

وعبر العمال اليمنيين عن أوضاعهم السيئة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار الحرب يجدون أنفسهم في مواجهة آثاره الهدامة اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ومهنياً بل تزداد معاناتهم وآلامهم كل عام.

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court صحيفة: بطلب من محمد بن سلمان... قوات "القبعات الخضراء" تدعم "سرا" حرب السعودية في اليمن

وأنهم يواجهون مصيراً مجهولاً باستهداف أكثر من (15884) ما بين قتيل وجريح وهم يمارسون أعمالهم في منشآتهم ومواقع إنتاجهم وأعمالهم بل وفي تجمعاتهم السكنية قصفاً متعمداً مباشراً من التحالف، والذي دمر الآف المنشآت الحيوية وهدم آلاف المستشفيات والمصانع والمدارس ومواقع العمل والإنتاج واالبنى التحتية للمؤسسات، ناهيكم عما سببه ذلك من مغادرة الشركات وأصحاب رؤوس الأموال وإغلاق الكثير من المحلات التجارية وتقليص أرباب العمل لأعداد كبيرة من العمال، فتضاعفت نسبة المسرحين والمشردين وزاد من حجم البطالة وارتفعت معدلاتها.

وطالب العمال اليمنيين المنظمات الدولية والأمم المتحدة بحماية حقوق عمال اليمن بالتحرك الفعلي بالوقف الفوري للعدوان السعودي الأمريكي وحلفائه على عمال اليمن وشعبه وسرعة صرف المرتبات المتأخرة وانتظام صرفها ورفع الحصار الكامل والشامل برا وبحرا وجوا.

ودعا العمال كل المنظمات والاتحادات العربية والدولية والإقليمية للضغط على حكوماتهم والأمم المتحدة وأصحاب القرار من الدول الأعضاء الخمس للوقوف مع عمال اليمن ومطالبهم المشروعة والقانونية بوقف العدوان وصرف المرتبات وفك الحصار.

وناشدو كل عمال العالم بالعمل على إيصال صوت ونداء عمال اليمن وما أصابهم من قتل وتدمير من قبل العدوان وحلفائه، وذلك من خلال المظاهرات والوقفات وبكل وسائل التضامن.