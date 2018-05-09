بعد الانتخابات النيابية... الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة دعم لبنان

أثنى الاتحاد الأوروبي على سير إجراءات العملية الانتخابية في لبنان، مؤكدا على مواصلة دعمه للبنان في الأولويات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمرات روما وبروكسل 2 وباريس.

القاهرة — سبوتنيك . ذكر بيان صادر عن متحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء 9 مايو/ أيار: "نظمت الانتخابات البرلمانية في لبنان بشكل جيد وفي أجواء سلمية، وهي علامة واضحة على نضج المؤسسات الديمقراطية اللبنانية وتطلعات الشعب اللبناني للتغلب على العراقيل المستمرة من أجل تحقيق دولة ديمقراطية ومتحدة".

وأضاف البيان: "سوف يواصل الاتحاد الأوروبي الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وكذلك الالتزامات التي أقرت في الأسابيع الأخيرة في مؤتمرات روما وباريس وبروكسل 2".

وحقق "حزب الله" تقدما في الانتخابات النيابية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 49 في المئة، بحسب وزارة الداخلية اللبنانية، وهي أول انتخابات نيابية يشهدها لبنان منذ 9 سنوات.