البرلمان العربي يناقش 7 قضايا شائكة على رأسها تمسك المغرب بـ"سبتة "و"مليلة"

افتتح رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اليوم الأربعاء 9 مايو/ أيار، من العاصمة المغربية الرباط، أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، بمناقشة 9 قضايا عربية شائكة، استهلها بالقضية المغربية.

وثمن السلمي جهود ملك المغرب محمد السادس في دعم العمل العربي المشترك، ودوره في الدفاع عن مدينة القدس دعما لنضال الشعب الفلسطيني، وشكر الشعب المغربي ومجلس المستشارين عبد الحكيم بن شماش على استضافة اجتماعات البرلمان العربي.

وأكد السلمي وقوف البرلمان العربي مع المملكة المغربية ضد كل من يتدخل في شؤونها الداخلية، ويهدد سيادتها، وأمنها واستقرارها، ودعمه لسيادتها الكاملة على مدينتي سبتة ومليلة، كما أكد على دعم البرلمان العربي ومساندته لترشح المغرب لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شكر رئيس البرلمان العربي ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز على استضافة المملكة للقمة العربية "قمة القدس"، مضيفا في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن تلك القمة هي عنوان لهذه المرحلة من التضامن العربي، ودعماً ونصرةً لفلسطين والقدس.

وقال السلمي إن فلسطين وقدسها ستظل القضية المحورية، لذا شارك البرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله التي انعقدت في 30 أبريل/ نيسان الماضي، دعماً لصمود ونضال الشعب الفلسطيني ودعوة كل أبناء وفصائل الشعب الفلسطيني للتوحد ونبذ الخلاف، مشيراً إلى أن تحركات البرلمان العربي على الصعيد الدولي جاءت من خلال حث كافة البرلمانات الإقليمية والدولية لمساندة طلب فلسطين، بإدراج بند طارئ على جدول أعمال البرلمان الدولي الذي عقد في مارس الماضي بجنيف، بشأن القدس، ودعم ميزانية "الأونروا" وقد كللت جهود البرلمان العربي مع الجهود العربية والإسلامية بالنجاح.

وكشف رئيس البرلمان العربي عن مواصلة التصدي للتغلغل الإسرائيلي في إفريقيا، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا مع رئيس برلمان جمهورية زامبيا، ونائب رئيس برلمان جمهورية رواندا، في جنيف، وحث حكومتيهما بعدم استضافة القمة الإفريقية الإسرائيلية أو المشاركة فيها وقوفاً وتضامناً مع العالم العربي.

وأشار السلمي إلى زيارة وفد من البرلمان العربي لفرنسا في شهر مارس الماضي، ولقائه برئيس مجلس الشيوخ وتسليمه رسالة للرئيس الفرنسي لحثه على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس، مشددا على نجاح خطة البرلمان العربي في التصدي لترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، بدعم من المؤسسات العربية والإسلامية، حيث سحبت إسرائيل ترشيحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي لعام 2020/2019.

#أخبار_عربية_و_عالمية فرنسا: أمريكا استبعدت نفسها من عملية السلام في الشرق الأوسط قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الجمعة، إن الولايات استبعدت نفسها كوسيط في عملية السلام بالشرق الأوسط بعد اعتراف رئيسها دونالد ترامب بالقدس عاصمة… https://t.co/atLbgRY405 pic.twitter.com/5rRws2GKqi — اخبار الامارات UAE (@newsemaratyah) December 8, 2017

كما ناقش البرلمان العربي في جلسة اليوم، موقف القمة العربية من خطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وشكر للقمة دعمها وتكليفها لكافة الجهات العربية بتقديم الدعم اللازم لتمكين البرلمان من تنفيذ خطته.

وفيما يتعلق بليبيا؛ قال رئيس البرلمان العربي إنه يعمل مع جميع الأطراف في ليبيا، منوهاً إلى أنه نقل للمسؤولين الليبيين الذين التقى بهم مؤخراً دعم البرلمان العربي للحوار بين جميع الأطراف، للوصول إلى حل سياسي، يحفظ وحدة وسيادة ليبيا، مشيرا لاستعداد البرلمان العربي لدعم العملية السياسية، وجهود المبعوث الأممي السفير غسان سلامة.

أما اليمن، فشهد اجتماع البرلمان العربي، وفقا للبيان الصادر عن رئيسه اليوم، مساندة أعضاء البرلمان العربي لجهود المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، من أجل إحلال سلام شامل في اليمن، وتجديد الدعم للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورفض التدخلات الخارجية التي تتربص بالعالم العربي، خاصة إصرار إيران لتنفيذ مخططاتها ومشاريعها في الدول والمجتمعات العربية، من خلال انتهاج سياسةً عدائية ضد الدول العربية تتنافى مع القانون الدولي ومبادئ حُسن الجوار.

© REUTERS / HANDOUT انفجارات في الرياض إثر اعتراض صواريخ قادمة من اليمن

وعن سوريا؛ طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة لحماية المدنيين السوريين، ووقف إطلاق النار، وسحب القوات المسلحة لكافة الدول المتدخلة، وإخراج الميليشيات والجماعات الإرهابية، وإلزام النظام والمعارضة بالذهاب إلى طاولة الحوار، للوصول لحل سياسي يحفظ وحدة سوريا وعروبتها ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

واختتم البرلمان العربي جلسته، بإعلان دعمه للاستحقاقات الانتخابية في الدول العربية، سواء الانتخابات الرئاسية الفائتة في مصر، أو البلدية في تونس، إضافة إلى المرتقبة في العراق، وبارك السلمي لمجلس الشعب الصومالي لانتخاب رئيسه الجديد، معلنا دعم البرلمان العربي التام لاستكمال بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية في ربوع الصومال.