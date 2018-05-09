الحراك الثوري الجنوبي يعلن تأييده لاحتجاجات سقطرى

قال السفير قاسم عسكر، الأمين العام للحراك الثوري في الجنوب اليمني، إن المجلس يتابع خيار 4 مايو/ أيار 2017 في العاصمة عدن، والذي تم بموجبه تأسيس المجلس الانتقالي.

وأكد عسكر، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، 9 مايو/ أيار، بأن سقطرى هي جزيرة جنوبية وليست قضية طارئه أو معزولة عن قضية الجنوب بل هي جزء أصيل من القضية، وﻻ دخل لحزب إخوان اليمن بشأنها الذي كان يخطط لتسليم ميناء سقطرى ومطارها وعاصمتها "للمليشيات الحوثية الإيرانية" التي يرتبطون بها بوشائج قربى يعلمها القاصي والداني.

© Photo / Philip Lee Harvey الإمارات تكشف رسميا عن الجهة المسؤولة عن أزمة "سقطرى"

وأعلن الأمين العام للحراك، عن وقوفهم إلى جانب أبناء سقطرى وقوات الإمارات العربية المتحدة المتواجدة في جزيرة سقطرى لحمايتها من تنظيم "القاعدة" الذي يتواجد في الصومال.

ونفى صلة المجلس بالبيان الذي صدر يوم اﻻثنين 7 مايو/ أيار 2018 باسم المجلس الأعلى للحراك الثوري للعاصمة عدن.

وأشار قاسم، إلى أن قيادة الحراك الثوري والانتقالي قادت الوضع في سقطرى بحكمة عن طريق التنسيق مع الإمارات العربية المتحدة والقوات الإماراتية التي أنشات قوات النخبة السقطرية لمكافحة الإرهاب وتأمين المطار والميناء هناك.