وزير سوداني يكشف عن توقيع اتفاقية مع روسيا قريبا

كشف وزير الدولة في وزارة النفط والغاز السودانية، سعد الدين البشرى، أن الحكومة بصدد توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الروسية، للتنقيب عن الغاز في ولاية "البحر الأحمر"، الشرقية للبلاد، تصل تكلفتها لحوالي 181 مليون دولار.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال البشرى، في تقرير قرأه أمام أعضاء المجلس الوطني في السودان، يوم أمس الأربعاء: "تم التفاوض مع الشركة الروسية روس غيو، لإنتاج الغاز".

© AFP 2018 / ASHRAF SHAZLY السودان: الحكومة تشرع في خصخصة مؤسسات القطاع العام الصناعية

وأضاف البشرى، أن الشركة الروسية ستعمل بمربع (15) الواقع في ولاية البحر الأحمر، مشيرا إلى أن "العمل جار على توقيع اتفاقية إطاري".

يذكر أن السودان وروسيا، تتعاونان في مجالات عديدة خصوصا في الشؤون الاقتصادية والعسكرية.

وتنعقد سنويا اجتماعات وزارية للتعاون المشترك، وزيادة فرص الاستثمار، إلى جانب التنسيق السياسي على مستوى البلدين والإقليمي والدولي.