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    مسيرة العودة الكبرى على حدود قطاع غزة و إسرائيل، 2 أبريل/ نيسان 2018

    أحزاب أردنية تعلن تنظيم فعاليات ضمن "مسيرات العودة"

    © Sputnik . Ahmed Abed
    العالم العربي
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    تعتزم أحزاب أردنية تنفيذ فعاليات، يوم غد الجمعة 11 مايو/ أيار، ضمن مسيرات العودة، بالقرب من الحدود الأردنية الفلسطينية، ودعا حزب جبهة العمل الإسلامي وائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، كل بمفرده، إلى مسيرتين منفصلتين في أماكن متفرقة.

    عمان – سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن ائتلاف الأحزاب والقوى والفعاليات النقابية والشعبية القومية واليسارية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس 10 مايو: "تم توجيه الدعوة لجماهير شعبنا الأردني للمشاركة في مسيرة العودة دفاعا عن الأردن وعروبته وللتأكيد على التمسك بحق العودة وعروبة فلسطين ورفضا لكل المشاريع والمؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية".

    مسيرة العودة 30 مارس
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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    وتابع البيان: "دعا الائتلاف إلى الانطلاق من كافة المحافظات باتجاه منطقة الأغوار والتجمع ظهرا يوم الجمعة 11 مايو أمام صرح شهداء معركة الكرامة في منطقة الكرامة / الأغوار".

    كما ينظم ائتلاف الأحزاب والقوى القومية واليسارية اعتصاما جماهيريا يوم الاثنين 14 مايو أمام سفارة الولايات المتحدة في عمّان بالتزامن مع افتتاح سفارتها في مدينة القدس رفضا لهذا القرار وتأكيدا على عروبة القدس عاصمة دولة فلسطين".

    وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي نقاط تجمع للمواطنين لنقل المشاركين من مختلف مناطق المملكة إلى منطقة سويمة.

    ومنطقة السويمة تبعد عن العاصمة عمّان 74 كم وتقع في الطريق المؤدي إلى البحر الميت.

    تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 42 في المئة من مجموع اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في الأردن، ويشكلون ما نسبته 31.4 بالمئة من مجموع سكان المملكة الأردنية، وفيها عشرة مخيمات، يعيش فيها ما مجموعه 280 ألف لاجئ، ما نسبته 18بالمئة من مجموع الـ 1.7 مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى الأونروا في الأردن.

    وزادت حدة الانقسام بين الأحزاب الأردنية، بعد بدء الأزمة السورية، إذ تبنت الأحزاب القومية واليسارية موقفا مع الدولة السورية، بينما انحاز حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما يسمى "الثورة السورية".

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    أخبار الأردن, أخبار فلسطين, مسيرة العودة, فلسطين, الأردن
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