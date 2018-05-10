اليمن... مقتل 3 جنود و5 من عناصر القاعدة شرق أبين

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس 10 مايو/أيار، من السيطرة على معقل لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين جنوب اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة أبين لوكالة سبوتنيك: "قوات الحزام الأمني سيطرت اليوم الخميس 10 أيار/مايو، على وادي عذبة عقب مواجهات مع عناصر القاعدة، أسفرت عن مقتل 5 منهم وإصابة آخرين".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH سبعة قتلى وجرحى بقصف وكمائن لـ"أنصار الله" في اليمن

وأضاف المصدر:

3 جنود من قوات الحزام الأمني قتلوا خلال المواجهات التي دارت أثناء تطهير وادي هريم في خبر المراقشة بمفرق الوضيع، وهم: ياسر سالم المحوري وجلال عبدالله المحوري وقاسم الذيب المرقشي.

وكان الجيش اليمني أطلق صباح اليوم بإسناد من قوات التحالف، عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مواقع من قبضة عناصر تنظيم القاعدة الارهابي شرق محافظة أبين جنوب اليمن.

وفي سياق متصل، شن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيون)، اليوم الخميس، قصفاً على مواقع لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.