قوات هادي تستعيد مناطق في تعز بعد معارك مع "أنصار الله"

استعادت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم السبت، 12 مايو/آيار، عدة مناطق في محافظة تعز بعد معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله".

صنعاء — سبوتنيك. وأعلن مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني، لوكالة "سبوتنيك"، أن قوات النخبة في الجيش اليمني المؤيد للرئيس هادي، استعادت اليوم، منطقة سوق الشقيراء ومركز مديرية الوازعية غربي محافظة تعز بعد معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله أوقعت قتلى وجرحى.

© AP Photo / Yassir Hassan قوات الرئيس هادي تستعيد جبلا استراتيجيا في البيضاء وسط اليمن

وقال إن "ألوية العمالقة [قوات النخبة في الجيش اليمني]، تمكنت من تطهير سوق الشقيراء ومركز مديرية الوازعية بإسناد من طيران التحالف ضد جماعة أنصار الله ، عقب السيطرة على جبل القرف بالصفي، وقرية العقمة في مديرية الوازعية غرب تعز جنوب غربي اليمن، إثر معارك خلفت نحو 20 قتيلاً وجريحاً".

وأضاف المصدر، أن "قوات العمالقة تواصل التمشيط لبقية مناطق الوازعية، وسط اشتباكات محدودة على أطراف المديرية".