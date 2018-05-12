مصدر: وفد سعودي برفقة عسكريين يمنيين يصل جزيرة سقطرى اليوم

تصل اللجنة السعودية المعنية بحل الأزمة الحالية بين الحكومة اليمنية وقوات النخبة والقوات الإماراتية، اليوم السبت 12 مايو/ أيار، وتضم عدد من الشخصيات العسكرية، وذلك بحسب مصدر محلى في الجزيرة.

وأوضح المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم، أن "هناك تكتم كبير على الموعد الدقيق لوصول اللجنة والعناصر المشاركة بها، ووفقا لمعلومات شبه مؤكدة، فمن المقرر أن تضم اللجنة رئيس هيئة الأركان العامة لوزارة الدفاع اليمنية طه المعيقلي واللواء عبدالله علي سالم النخعي، قائد القوات البحرية، بالإضافة لقيادات عسكرية سعودية وشخصيات من التحالف".

© AFP 2018 / ADEM ALTAN بعد تفاقم الأزمة... تركيا تصدر بيانا بشأن الإمارات وجزيرة سقطرى

وتابع المصدر "الوفد السعودي يأتي اليوم إلى الجزيرة لنزع فتيل الأزمة وتهدئة الأوضاع، بعد أن تم عقد عدة اجتماعات بين معظم الأطراف في الرياض".

وأوضح أنه "تم التوافق، وفقا للتسريبات، على انسحاب القوات الإماراتية وتسليم المرافق والهيئات الحكومية لقوات النخبة السقطرية لإدارتها وفق ضوابط معينة".

ونشبت الأزمة في سقطرى، منذ عدة أيام، عقب وصول رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وبرفقته عدد من الوزراء إلى الجزيرة لافتتاح مشروعات جديدة، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات كبيرة واتهامات متبادلة بين الحكومة اليمنية والنخبة السقطرية والقوات الإماراتية.