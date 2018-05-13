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11:46 13 مايو/ أيار 2018
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    الانتخابات في العراق 2018

    محافظ كركوك يتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بالتلاعب في نتائج انتخابات كركوك

    © Sputnik . Haidar Al Khalidi
    العالم العربي
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    اتهم محافظ كركوك بالوكالة راكان سعيد الجبوري الذي يرأس قائمة "التحالف العربي" في كركوك الاتحاد الوطني الكردستاني بالتلاعب في أجهزة التصويت الإلكتروني للمحافظة، مؤكدا أن الترجيحات الأولية التي تحدثت عن تقدم الأكراد تبدو غير منطقية.

    أربيل — سبوتنيك. ونقلت تقارير إعلامية، أمس السبت، أن النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في كركوك أعطت تقدما كبيرا لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني على حساب القوائم العربية والتركمانية.

    وقال الجبوري في تصريحات لوكالة سبوتنيك، اليوم الأحد "النتائج التي رصدناها تصب في صالح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه النتائج مزورة"، موضحا "عندما وصلت الصناديق الانتخابية للتدقيق في السليمانية قبل الانتخابات، حدث تلاعب فيها من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني".

    ولم يعلن رسمياً أي نتائج حتى الآن، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 44.5%.

    وأضاف الجبوري "الأجهزة ليست مبرمجة من قبل المفوضية في بغداد، بل من قبل خبراء كوريين ومحليين في السليمانية"، متابعا "نتهم الاتحاد الوطني بالتلاعب في الأجهزة، وتزوير الانتخابات من خلال النتائج التي تظهر".

    ومن المعروف أن الاتحاد الوطني الكردستاني يحظى بشعبية كبيرة في كركوك، إلا أن الجبوري أكد "الاتحاد الوطني ليست له شعبية في المناطق العربية بكركوك، والغريب أنه حقق نتائج فيها، وبالتالي هذه النتائج غير معقولة وغير مقبولة".

    وبسؤاله عن الإقبال على الاقتراع، قال الجبوري "العدد الأكبر للناخبين أمس كان من العرب"، متابعا "كان هناك ازدحام كبير أمام المحطات الانتخابية، والمشاركة كانت جيدة، لكن الآلاف لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب تعطل الأجهزة".

    علم كردستان
    © AFP 2018 / FABRICE COFFRINI
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    وأكد الجبوري "لم تتمكن المفوضية من حل هذه الأزمة التقنية، وكانت مربكة جدا"، متابعا "لاحظنا هذه الأمور منذ يوم التصويت الخاص الخميس الماضي وتقدمنا بشكوى للمفوضية، لكن لم تستجب".

    وحول الشكوى، قال الجبوري "طلبنا كان بسيطا، وهو أننا لاحظنا أن هناك تلاعبا في أجهزة التصويت الإلكتروني، وبالتالي طلبنا من المفوضية استبدالها بسرعة، لكنها لم تستجب أيضا، ولم تخبرنا بأسباب ذلك".

    وأضاف الجبوري "اليوم ستأتي لجنة من المفوضية للفحص، وسنرى كيف نتعامل معها".

    وحول فرض حظر التجوال في المحافظة، قال محافظ كركوك "لم تقع اشتباكات، ولكننا كنا متخوفين من حدوث ذلك، وبالتالي قررنا فرض حظر التجوال"، موضحا "رفعنا الحظر في الصباح الباكر، واستمراره يعتمد على الظروف وتطورات الموقف اليوم".

    وفي الانتخابات السابقة، حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 50 بالمئة من مقاعد كركوك، أي 6 مقاعد من أصل 12 مقعدا مخصصا للمحافظة في البرلمان الاتحادي ببغداد.

    وكانت قوات البشمركة الكردية سيطرت على مناطق واسعة من كركوك أثناء حملتها لدحر "داعش"، لكن الخلاف احتد بين بغداد وأربيل، إثر شمول المحافظة بالاستفتاء على استقلال إقليم كردستان عن العراق في أيلول/سبتمبر الماضي، وإثر ذلك قامت الحكومة الاتحادية باستعادة السيطرة على المحافظة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وإقالة المحافظ الكردي نجم الدين الكريم، بعد مساندته الاستفتاء.

    انظر أيضا:

    أربعة أحزاب في كردستان العراق تطالب بإعادة الانتخابات
    رئيس وزراء العراق: المحافظات المحررة شهدت عملية التصويت الحر للمرة الأولى بعد هزيمة "داعش"
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    وزير الدفاع العراقي السابق: المال السياسي يلعب دور في انتخابات العراق
    الكلمات الدلالية:
    الانتخابات البرلمانية العراقية, كركوك, العراق
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