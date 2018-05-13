رسالة من أمير قطر إلى البشير... ووعد إماراتي رسمي برفع الحصار

أعلن السفير القطري لدي السودان أن بلاده ستفتتح عشرة مراكز خدمية في ولايات دارفور الخمس، تقدر قيمتها بـ 70 مليون دولار أمريكي، بواقع مركزين في كل ولاية، لافتا إلى أن الاحتفال بافتتاح هذه المراكز سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتسلم نائب وزير الخارجية السوداني السفير محمد عبدالله إدريس، رسالة أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، موجهة إلي الرئيس السوداني المشير عمر البشير، وسلمها له بمقر الخارجية بالخرطوم السفير القطري لدى السودان راشد النعيمي، بحسب وكالة السودان للأنباء.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah بجدول زمني للتفعيل...اتفاقيات بين السودان وقطر بحضور البشير

وأوضح وزير الدولة للخارجية، محمد عبدالله إدريس، أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتطرق اللقاء لأوجه التعاون الثنائي بين السودان وقطر وجهود دولة قطر في دعم وتنمية ولايات دارفور، وأثنى إدريس على مواقف دولة قطر الداعمة للسودان، مؤكدا أهمية التواصل بين قيادتي البلدين في ترقية التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ونقل السفير القطري تحيات أمير قطر إلى رئيس الجمهورية، وتحيات الشعب القطري إلى الشعب السوداني، متمنيا له الرخاء والنمو والازدهار.

وفي سياق متصل، قال محمد شرف، مساعد وزير الخارجية اللإماراتي للشؤون الاقتصادية والتجارية، في مقابلة مع مركز السودان للخدمات الصحفية، إن الإمارات فتحت مصارفها وبنوكها للتعامل مع السودان إبان الحصار الأمريكي.

ووعد المسؤول الإماراتي بالوقوف إلى جانب السودان من أجل رفع ذلك الحصار، قائلا: "أي شيء يمكن أن نفعله للسودان سنقوم به، فالتعامل المصرفي بين البلدين على المستوى الحاضر موجود ولكن ليس بالمستوى المطلوب، فالسودان يطلب التعامل على مستوى جميع المصارف وهذا ليس بيدنا وهذه عند حكومات أخرى.. ونحن نحاول دعم السودان برفع الحصار حوله، وأمريكا رفعت بعض الأشياء ولكن بعض الأشياء لم ترفع بعد".

وحول طبيعة الجهود التي يمكن أن تبذلها الإمارات في سبيل تحقيق ذلك، قال: "نحن بدورنا كصديق للسودان سوف نتكلم مع أصدقائنا لرفع الحصار واسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تسير التعاملات المالية بالبلدين بشكل طبيعي مستقبلا".