لجنة عسكرية سعودية تصل سقطرى لاحتواء التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر محلي في محافظة سقطرى، وكالة "سبوتنيك"، أن اللجنة العسكرية السعودية وصلت على متن طائرة تضم قائد القوات البحرية اليمنية اللواء عبدالله سالم النخعي، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء أحمد العقيلي.
يذكر أن اللجنة العسكرية السعودية هي الثانية، التي تكلف بالانتقال إلى سقطرى لاحتواء التوتر بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية، حيث وصلت الجمعة 4 مايو الجاري لجنة برئاسة اللواء أحمد عبد الرحمن الشهري، ولم تتوصل إلى نتيجة، حسب مصدر حكومي.
ونشب توتر بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية عقب وصول 5 طائرات عسكرية على متنها دبابات وعربات ونحو 100 جندي إلى جزيرة سقطرى في ظل وجود رئيس الوزراء وأعضاء من الحكومة، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "أمرا غير مبرر"، مؤكدة أن تلك القوات سيطرت على منافذ المطار والميناء، وأبلغت الموظفين هناك بانتهاء مهامهم".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)