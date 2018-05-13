لجنة عسكرية سعودية تصل سقطرى لاحتواء التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات

وصلت لجنة عسكرية سعودية، اليوم الأحد 13 مايو / أيار، إلى جزيرة سقطرى جنوبي اليمن، في ثاني محاولة تبذلها الرياض لاحتواء التوتر بين الحكومة اليمنية والامارات العربية المتحدة.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر محلي في محافظة سقطرى، وكالة "سبوتنيك"، أن اللجنة العسكرية السعودية وصلت على متن طائرة تضم قائد القوات البحرية اليمنية اللواء عبدالله سالم النخعي، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء أحمد العقيلي.

© AFP 2018 / KHALED FAZAA مصدر: وفد سعودي برفقة عسكريين يمنيين يصل جزيرة سقطرى اليوم

ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستشرف على عملية استلام وتسليم بين القوات اليمنية والإماراتية، التي من المتوقع أن تغادر الجزيرة ".

يذكر أن اللجنة العسكرية السعودية هي الثانية، التي تكلف بالانتقال إلى سقطرى لاحتواء التوتر بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية، حيث وصلت الجمعة 4 مايو الجاري لجنة برئاسة اللواء أحمد عبد الرحمن الشهري، ولم تتوصل إلى نتيجة، حسب مصدر حكومي.

ونشب توتر بين الحكومة اليمنية والقوات الإماراتية عقب وصول 5 طائرات عسكرية على متنها دبابات وعربات ونحو 100 جندي إلى جزيرة سقطرى في ظل وجود رئيس الوزراء وأعضاء من الحكومة، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية "أمرا غير مبرر"، مؤكدة أن تلك القوات سيطرت على منافذ المطار والميناء، وأبلغت الموظفين هناك بانتهاء مهامهم".