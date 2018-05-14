"تويتر" يصدر بيانا بعد تغريدة للملك سلمان

ذكرت شركة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، أن حساب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من أكثر حسابات القادة تفاعلا في العالم عبر منصته.

وأشار مدير مركز التواصل الحكومي، عبد الله المغلوث، في الملتقى الذي عقد، أمس الأحد 13 مايو/ أيار، في العاصمة السعودية الرياض، إلى أن تغريدة الملك سلمان بمناسبة اليوم الوطني 2017، جاءت ضمن أكثر 100 تغريدة تفاعلا في العالم في عام 2017، والأولى عربيا، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

© AFP 2018 / Leon Neal قائمة بأكثر التغريدات رواجا على "تويتر" في 2017

وأضاف المغلوث أن هذا تأكيد لشعبية الملك سلمان، وعلى تفاعل المواطنين السعوديين معه من حساباتهم في "تويتر"، كمنتج للتواصل الاجتماعي.

بينما ذكرت مديرة الاتصال المؤسسي في الشرق الأوسط، رشا فواخري، أن حساب خادم الحرمين الشريفين، من الحسابات الأكثر تأثيرا في العالم، بمعدل متوسط 147 ألف إعادة تغريدة (ريتويت) للتغريدة الواحدة، وأن تغريدته الخاصة بتهنئة المواطنين باليوم الوطني، ضمن أعلى 100 تغريدة بكل اللغات على مستوى العالم، إذ بلغات إعادة تغريدتها 345 ألف، و178 ألف إعجاب.

كل عام وبلادنا بخير وعزة ومجد، وستبقى المملكة حصنًا قويًّا لكل محب للخير، ومحب لدينه ووطنه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2017

​وأوضح المغلوث في الملتقى، أن المملكة العربية السعودية، تحظى بأعلى معدل من مستخدمي "تويتر" في العالم العربي، إذ يحتل المركز الخامس في قائمة أكثر المواقع زيارة من جانب السعوديين.

ولفت إلى أن عدد سكان المملكة يبلغ نحو 33.466 مليون نسمة، وعدد سكان أمريكا نحو 326.451 مليون نسمة، ورغم ذلك فإن المتابعين للعديد من حسابات الأجهزة الحكومية في "تويتر" بالمملكة أكثر من المتابعين في أمريكا.