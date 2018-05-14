العبادي: يجب احترام نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة قوية

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحزاب السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات البرلمانية، التي جرت السبت الماضي 12 مايو/ أيار، مؤكدا استعداده للتعاون مع باقي الكتل السياسية لتشكيل حكومة قوية.

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي في بيان، صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين 14 مايو: "أدعو المواطنين والكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالطرق القانونية المتعلقة بالخلل أو المخالفات أو الطعون".

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI رسميا... المالكي يطعن في نتائج الانتخابات العراقية

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "بموجب الدستور العراقي، سنتحمل مسؤولية قيادة البلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة"، مؤكدا استعداده للتعاون مع باقي الكتل لتشكيل حكومة قوية، خالية من الفساد والمحاصصة، وغير خاضعة لأجندات أجنبية، وقادرة على محاربة الإرهاب".

وأعلنت مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية، صباح اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات في محافظات بغداد، والأنبار، وواسط، مشيرة إلى أن "تحالف سائرون" حصل على المركز الأول في بغداد، يليه الفتح، ثم دولة القانون، والوطنية، والنصر، ثم تحالف القرار العراقي، وتيار الحكمة.

ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات، التي أجريت يوم السبت الماضي، لاختيار 329 نائبل للبرلمان إلى 44.52 في المئة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.