العبادي: يجب احترام نتائج الانتخابات وتشكيل حكومة قوية

بغداد — سبوتنيك. وقال العبادي في بيان، صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الاثنين 14 مايو: "أدعو المواطنين والكتل السياسية إلى احترام نتائج الانتخابات والالتزام بالطرق القانونية المتعلقة بالخلل أو المخالفات أو الطعون".
وأعلنت مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية، صباح اليوم الاثنين، نتائج الانتخابات في محافظات بغداد، والأنبار، وواسط، مشيرة إلى أن "تحالف سائرون" حصل على المركز الأول في بغداد، يليه الفتح، ثم دولة القانون، والوطنية، والنصر، ثم تحالف القرار العراقي، وتيار الحكمة.
ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات، التي أجريت يوم السبت الماضي، لاختيار 329 نائبل للبرلمان إلى 44.52 في المئة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
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