المتحدث العسكري باسم "التحالف العربي" يصدر قرارا بشأن اليمن (فيديو)

وأعلن المتحدث باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الإثنين، عن بدء الجسر الجوي الطبي، بمعدل رحلتين شهريا من القاهرة إلى صنعاء.

© AFP 2018 / Mohammed Huwais التحالف يشن 8 غارات على مطار صنعاء الدولي

وأشار تركي إلى إن تواجد القوات السعودية في جزيرة سقطرى اليمنية هو بغرض التدريب.

وتابع، أن التحالف يرحب ببيان قبائل صعدة، المؤيد للتحالف والرافض للحوثيين. مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تعطل حركة السفن في ميناء الحديدة.

وأكد استفادة أكثر من 4 ملايين يمني من المساعدات الإغاثية، مضيفا أنه تم فتح تحقيق بشأن السفينة التركية التي وقع بها انفجار قرب ميناء الحديدة.

وأشار إلى أنه لا اعتراف بأية مبادرة سياسية في اليمن، إذا لم تستند إلى القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ونتائج الحوار اليمني. موضحا أنه تم إطلاق 6 صواريخ باليستية خلال أسبوع من مناطق حوثية. وأكد أن الميليشيات الانقلابية بدأت في الزج بالنساء في المعارك.

وأضاف تركي المالكي، أن القوات الشرعية تحقق تقدما كبيرا في صعدة، وأن القوات الموالية للحكومة الشرعية تمكنت من تحرير ميناء الحيما في الحديدة. مضيفا أن تحالف دعم الشرعية بدأ عمليات إعادة إعمار المناطق المحررة من ميليشيا الحوثي الإيرانية.