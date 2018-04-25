التحالف العربي يعلن عدد الصواريخ التى وجهتها "أنصار الله" إلى السعودية

قال المتحدث باسم التحالف العربي إن جماعة "أنصار الله" أطلقوا الصواريخ بشكل عشوائي على السعودية.

وأضاف العقيد تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء 25 أبريل / نيسان أن"مقتل الصماد نهاية حتمية لأى إرهابي في العالم".

وتابع المالكي أن "الانقلابيون منعوا 19 سفينة بحرية من دخول الحديدة".

وأشار إلى "ميليشيا الحوثي لا تقل عن داعش والقاعدة والإجرام".

وكشف المالكي أن "الحوثيين" استهدفوا الممكلة بـ125 صاروخا باليستيا".

وكان المجلس السياسي الأعلى في اليمن، أعلن مقتل رئيسه صالح الصماد، إثر غارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، على محافظة الحديدة، ظهر الخميس 19 أبريل/ نيسان 2018.

وكان آخر ظهور للصماد، خلال زيارة تفقد فيها ورش التصنيع العسكري التابعة للجيش واللجان الشعبية.