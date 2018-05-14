وصول رفات المصريين ضحايا "مذبحة سرت" إلى مطار القاهرة

ووصلت رفات الضحايا إلى قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، وكان البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، في استقبال رفات الضحايا، كما وصلت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة لحظة وصول الرفات، بحسب الصحيفة.
وحملت طائرة ليبية خاصة رفاة المصريين ووصلت إلى مطار القاهرة قادمة من مطار مصراتة الليبي، وتم نقل الرفات داخل 20 سيارة إسعاف، تمهيدا لنقلهم إلى محافظة المنيا لدفنهم بمقابر أسرهم.
وأعلنت ليبيا، العام الماضي، عثورها على رفات المصريين في مدينة سرت، وذلك بعد عامين من قيام تنظيم "داعش" في ليبيا، ببث تسجيل مصور لعملية قتل 21 مواطنا مصريا قبطيا من صعيد مصر كانوا يعملون في ليبيا، وردت القوات المسلحة المصرية بقصف جوي لمواقع عائدة للتنظيم في مدينة "درنة".
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