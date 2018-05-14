وصول رفات المصريين ضحايا "مذبحة سرت" إلى مطار القاهرة

وصلت رفات المصريين ضحايا "مذبحة سرت" إلى مطار القاهرة، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية، التي أشارت إلى أنه تم أخذ عينات من أسر الضحايا لمطابقتها بالرفات قبل استلامها.

ووصلت رفات الضحايا إلى قرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، وكان البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، في استقبال رفات الضحايا، كما وصلت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة لحظة وصول الرفات، بحسب الصحيفة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH مصر تنسق مع ليبيا لاستعادة رفات أقباط أعدمهم "داعش" عام 2015

وتعرض المصريون وعددهم 21 شخصا، للقتل على يد عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة سرت الليبية.

وحملت طائرة ليبية خاصة رفاة المصريين ووصلت إلى مطار القاهرة قادمة من مطار مصراتة الليبي، وتم نقل الرفات داخل 20 سيارة إسعاف، تمهيدا لنقلهم إلى محافظة المنيا لدفنهم بمقابر أسرهم.

وأعلنت ليبيا، العام الماضي، عثورها على رفات المصريين في مدينة سرت، وذلك بعد عامين من قيام تنظيم "داعش" في ليبيا، ببث تسجيل مصور لعملية قتل 21 مواطنا مصريا قبطيا من صعيد مصر كانوا يعملون في ليبيا، وردت القوات المسلحة المصرية بقصف جوي لمواقع عائدة للتنظيم في مدينة "درنة".