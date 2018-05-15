طائرة بدون طيار تقصف سيارة لعناصر من تنظيم القاعدة في اليمن

قصفت طائرة من دون طيار، سيارة يعتقد أنها تابعة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأفاد مصدر محلي في محافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة من دون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت بغارة مساء يوم الاثنين 14 مايو/ أيار، سيارة لعناصر القاعدة أثناء مرورها في منطقة خورة بمديرية مرخة.

ووفقاً للمصدر: "أسفرت الغارة عن احتراق السيارة ومقتل كل من كان على متنها، الذين لم يعرف هوياتهم".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad التحالف العربي يعلن تقدمه في اليمن و"أنصار الله" تنكر

وكانت طائرة من دون طيار أمريكية قتلت في 26 نيسان/ أبريل الفائت، بغارة القيادي في تنظيم القاعدة ناصر حسين بامدوخ البوبكري العولقي أثناء تواجده في وادي رفض بمديرية الصعيد".

يذكر أن طائرات "درون" أمريكية، تشن بين الحين والآخر غارات على معاقل وسيارات عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظات البيضاء وأبين وشبوة ومأرب وحضرموت.

وأعلن البنتاغون استهداف تنظيم القاعدة في اليمن بأكثر من 120 غارة خلال العام 2017 تركزت على محافظتي البيضاء وشبوة.