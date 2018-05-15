مصر... الخميس أول أيام رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء 15 مايو/ أيار الجاري، أن بعد غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

وقال مفتي الديار المصرية، شوقي علام، في بيان له، "إنه بعد غروب شمس الثلاثاء، تبين من لجانها الشرعية عدم ثبوت رؤية الهلال، وأن الخميس هو أول أيام شهر رمضان".

وذكرت مصادر سعودية، أنه تعذر على لجان الترائي، مساء اليوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار، رؤية هلال شهر رمضان في عدة مناطق سعودية.

وبحسب تقارير صحفية سعودية عديدة، ومنها صحيفة "سبق"، فإنه من المتوقع أن يكون يوم غد الأربعاء 16 مايو هو المكمل للثلاثين من شعبان، وأن الخميس 17 مايو هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

يذكر أن عددا من الفلكيين أكدوا في أوقات سابقة، صعوبة رؤية هلال رمضان مساء اليوم، وتوقعوا أن يكون يوم الخميس أول أيام شهر رمضان لـ 2018.

وأعلنت 5 دول أن غدا الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان والخميس أول أيام شهر ‫رمضان، وهي أستراليا وماليزيا وسنغافورة وأندونسيا وسلطنة عمان‬، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.