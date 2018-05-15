ترامب يمتدح المسلمين

أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان رسمي، أطيب التمنيات للمسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال ترامب، في بيان نشره المكتب الصحفي للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يبعث بتحياته وأطيب أمنياته للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم بهذه المناسبة، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

© AFP 2018 / MARK RALSTON أول تعليق من ترامب على حالة زوجته الصحية

وأشار إلى أن "هؤلاء الذين يحتفلون بـ رمضان يمكنهم تقوية مجتمعاتنا ومساعدة المحتاجين وإعطاء نماذج جيدة لكيفية العيش حياة مقدسة".

وقال البيان إن رمضان "يذكرنا بالثراء الذي يضيفه المسلمون إلى النسيج الديني للحياة الأمريكية".

NEW: "I send my greetings and best wishes to all Muslims observing Ramadan in the United States and around the world," Pres. Trump says in presidential message. https://t.co/K0bS0KA8G2 pic.twitter.com/9jBIfouDSk — ABC News (@ABC) May 15, 2018

وأضاف: "نحن جميعا في الولايات المتحدة بوركنا بأننا نعيش في ظل دستور يعزز الحرية الدينية ويحترم الممارسة الدينية. يضمن دستورنا للمسلمين إمكانية الاحتفال بشهر رمضان وفقا لإملاءات الضمير وبدون عوائق من جانب الحكومة".

وتابع البيان أن "الدستور يوفر أيضا فرصا متنوعة لجميع الأمريكيين لتعميق فهمهم للروح البشرية".

واختتم نص البيان أن ترامب وزوجته ميلانيا يتمنيان "شهرا مباركا". وقال لكل المسلمين: "رمضان مبارك".

وأعلنت العديد من الدول عن حلول شهر رمضان يوم الخميس، الموافق 17 مايو الجاري.