مفوضية الانتخابات بالعراق: لدينا موظفين محاصرين وبحكم الرهائن في كركوك

قالت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الأربعاء 16 مايو/ أيار، إن النتائج النهائية للانتخابات سيتم إعلانها خلال اليومين المقبلين.

بغداد- سبوتنيك وذكرت المفوضية "لدينا موظفين محاصرين وبحكم الرهائن من قبل مسلحين في مراكز انتخابية بكركوك"، مشيرة إلى أن هناك 186 محطة لم ترسل نتائجها على مستوى كركوك.

© Sputnik . Haidar Al Khalidi محافظ كركوك يتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بالتلاعب في نتائج انتخابات كركوك

وتابعت "لا يوجد مبررا حتى الآن للجوء إلى العد والفرز اليدوي"، لافتا إلى أن النتائج النهائية ستعلن خلال اليومين المقبلين.

وطالب رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات، رياض البدران، رئيس الحكومة بحماية أعضائها، كما طالب الأجهزة الأمنية بالقيام بواجبها بسبب حصار موظفين للمفوضية من قبل مسلحين في مراكز انتخابية بكركوك.

وقال، البدران في مؤتمر صحفي اليوم، "لدينا موظفين محاصرين وبحكم الرهائن من قبل مسلحين في مراكز انتخابية بكركوك"، مضيفا أن عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي تعرض لتهديدات وضغوط من جهات سياسية.

وأوضح البدران "نمتلك معلومات كافية عن الجهة السياسية التي هددت عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي وسنقدمها لرئيس الوزراء لاتخاذ اللازم"، مطالبا من الأخير والأجهزة الأمنية حماية أعضاء المفوضية.