أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، الوزير المفوض منذر منذر، أن وفود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دأبت على اختلاق الأكاذيب حول حقيقة الأوضاع في سوريا بهدف الإساءة للحكومة السورية.

© REUTERS / Fabrizio Bensch ميركل: النزاع في سوريا أضحى كبيرا للغاية ولا يمكن حله بدون روسيا وتركيا وإيران وأوروبا

وقال منذر: "مثلما هزمنا مشاريعكم العدوانية في حلب والغوطة الشرقية سنهزمكم على كامل الجغرافيا السورية". بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية " سانا ".

وأوضح منذر أن الولايات المتحدة ارتكبت عدوانا سافرا على سوريا تحت ادعاءات كاذبة وهدفها الحقيقي من ذلك هو تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية… مشيرا إلى أن سوريا تجدد جاهزيتها وحقها في التصدي لأي عدوان على سيادتها بكل حزم.

كما شدد القائم بالأعمال بالنيابة على أن سوريا ستواصل مكافحة الإرهاب وستحرر كل شبر من أراضيها سواء من الإرهاب أو من دول معتدية عليها.

وقال منذر إن ما أنجزته قوات الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء بتحرير الغوطة الشرقية من الإرهاب جعل عاصمة الجمهورية العربية السورية دمشق ومحيطها آمنين كما أن خروج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي جاء ثمرة إنجازات الجيش السوري في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأصدقاء والحلفاء".

وختم منذر كلمته بالتأكيد على أن الحكومة السورية لن تألو جهدا لمساندة كل جهد صادق يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي يقرر فيه السوريون وحدهم مستقبلهم وخياراتهم بما يضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.