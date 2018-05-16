مقتل وإصابة 12 من قوات الرئيس اليمني بهجوم على مواقع في صعدة

سقط 12 شخصا من قوات الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي بين قتيل ومصاب بهجوم شنه مسلحو "أنصار الله "على مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed قوات هادي تعلن استعادة مواقع استراتيجية بعد معارك مع "أنصار الله"

صنعاء — سبوتنيك . ذكر مصدر عسكري، في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، "أن مسلحي " أنصار الله " شنوا هجوماً على مواقع لقوات هادي المدعومة بتحالف عسكري عربي، في التباب السود بمديرية باقم قبالة منفذ علب الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية".

وأكد المصدر "أن الهجوم أوقع 12 قتيلاً وجريحاً، وأعُطبت خلاله آليتين عسكريتين".

يذكر أن معارك تدور بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في خمس جبهات في صعدة بينها جبهتا علب وكتاف المحاذيتان لمنفذ علب في عسير ومنفذ الخضراء في نجران جنوب غربي السعودية.