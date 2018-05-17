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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    للمرة الثانية... السيسي يقارن بين مصر ودولة صغيرة غنية (فيديو)

    © Sputnik . Sergei Guneev
    العالم العربي
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    قارن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، موازنة بلاده التي يقطنها نحو 100 مليون نسمة، بدولة لم يسمها، ذات موازنة كبيرة وعدد سكان قليل.

    وقال السيسي خلال الجلسة الختامية في المؤتمر الخامس للشباب"اسأل الرئيس": "مصر عدد سكانها 100 مليون نسمة، تصرف تريليون دولار سنويا.. وحصلنا تريليون جنيه عن طريق السلف.. انظروا إلى مدارسنا ومستشفياتنا وترعنا".

    وأضاف: "توجد دولة عدد سكانها 350 ألف نسمة، (وهنا لا أسخر من أحد)، وموازنتها 50 مليار دولار، ما يقارب 850 مليار جنيه، نحن أضعافهم 50 مرة، ولكي نماثلهم أحتاج إلى 40 تريليون جنيه".

    وأضاف السيسي، أن بعض القنوات الخارجية تصور منازل الفقراء لتشويه صورة مصر، مؤكدا أنه لا يهمه أن يكسب شعبية ولكن يهمه تحمل أمانة المسئولية عن 100 مليون مواطن، مضيفا: "والله حتى لو متنا من الجوع، فلا بد من كسر الفقر الذي نعيشه، وغدا ترون".

    وأضاف السيسي: "حين حصلت أحداث 2011 (ثورة يناير)، قلت إن سببها عدم إدراك الناس للواقع المصري".

    وكان الرئيس المصري خلال افتتاح قاعدة محمد نجيب في 22 يوليو/تموز 2017، قال حذر بعض الدول من التدخل في شؤون مصر الداخلية قائلا: "يعني انتو عايزين تتدخلوا في مصر؟ ده مصر فيها 100 مليون بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا في يوم.. بأكل سنة من بعض الشعوب. ده إحنا لما بنعمل مشروع إسكان، بنعمل مليون شقة في سنتين أو ثلاثة، ولا مؤاخذة لبعض البلدان ده يبقى عدد سكانها كله".

    وفي تلك اللحظة، انتقلت كاميرا تلفزيون مصر الرسمي إلى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي ظهر مبتسما.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, الاقتصاد المصري, الحكومة المصرية, الرئيس عبد الفتاح السيسي, مصر
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