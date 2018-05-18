مصر تقرر استمرار فتح معبر رفح طيلة شهر رمضان

موسكو — سبوتنيك. ويأتي القرار بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

© AP Photo / Ariel Schalit رئيس إسرائيل يطالب مصر بعزل حركة "حماس" في قطاع غزة

وكانت حركة حماس ، قد دعت إلى الخروج في مسيرات العودة تزامنا مع ذكرى النكبة، والاحتجاج بنقل السفارة الأميركية إلى قدس، حيث توجه آلاف الشباب الفلسطيني من غزة نحو الشريط العازل مع إسرائيل، مما أسفر في اشتباكات مع الشرطة والجيش الإسرائيلي، وأدى إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطيني وجرح الآلاف منهم.

في سياق متصل، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش في حالة من الجاهزية والاستعداد على الحدود مع قطاع غزة، مؤكدا عدم وجود مصلحة لأي طرف بالتصعيد، وذلك بعد أيام من الاشتباكات الدموية التي أدت إلى سقوط أكثر من 60 فلسطينيا وجرح الآلاف على الحدود بين القطاع وإسرائيل.