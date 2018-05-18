إيران تدعو الدول الإسلامية إلى إعادة النظر في علاقاتها الاقتصادية مع أمريكا

وقال روحاني في كلمة ألقاها أمام قمة طارئة للدول الإسلامية في اسطنبول، وأذاعها التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة: "أدعو الدول إلى قطع علاقاتها تماما مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) وأيضا إعادة النظر في علاقاتها التجارية والاقتصادية مع أمريكا"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

© REUTERS / JONATHAN ERNST انطلاق القمة الإسلامية حول القدس وسط تمثيل ضعيف على المستوى الرئاسي

وانطلقت، مساء اليوم الجمعة 18 مايو/أيار الجاري، أ عمال قمة منظمة التعاون الإسلامي الاستثنائية ، التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، بصفته الرئيس الدوري للمنظمة، في أعقاب الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أكثر من 60 فلسطينيا وجرح الآلاف على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، وسط تمثيل ضعيف على المستوى الرئاسي للدول الإسلامية التي هي أعضاء في المنظمة.

وبدأت أعمال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامية بحضور ممثلين عن أكثر من 40 دولة بينهم 8 زعماء على مستوى رؤساء أو ملوك أو أمراء بحسب قائمة المشاركين التي نشرتها وزارة الخارجية التركية.

وتشارك كل من قطر وإيران وأفغانستان وغينيا والكويت وموريتانيا والسودان والأردن على مستوى زعماء أو ملوك أو أمراء في القمة، حيث سيحضر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس السودان عمر حسن أحمد البشير وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس أفغانستان أشرف غاني والرئيس الغيني ألفا كوندي.