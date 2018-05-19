انفجارات في مطار حماة... لا صلة لإسرائيل بها

وقعت عدة انفجارات في محيط مطار حماة العسكري في سوريا، أمس الجمعة 18 مايو/أيار.

وأفاد مصدر أمني بأن حريقا شب في أحد مستودعات الذخيرة في مطار حماة، مما أدى إلى حدوث 4 انفجارات متتالية، مرجحا أن يكون الحريق نتج عن الحرارة الشديدة.

#Siria: un'imponente colonna di fumo si alza dopo che almeno 4 grosse esplosioni sono state osservate presso la base aerea di #Hama.Non ci sono informazioni sulle cause pic.twitter.com/6h8tgTNIot — Atlantide (@Atlantide4world) May 18, 2018

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وأضاف المصدر أن التحقيقات جارية لمعرفة السبب.

يجدر بالذكر أن الإشاعات التي انطلقت بعد وقوع الانفجارات في محافظة حماة السورية تحدثت عن هجمة جوية إسرائيلية جديدة. إلا أن مصادر سورية موثوقة لم تؤكد تلك المعلومات.

ووفق معلومات الخبير يوري ليامين، وهو خبير روسي معروف في الأزمة السورية، فإن الانفجارات نتجت عن خطأ فني أثناء تصنيع القنابل الجوية.

وعن مزاعم تدمير وسائط إيرانية للدفاع الجوي في منطقة حماة قال الخبير إنه لا توجد معلومات عن نقل أية أسلحة إيرانية للدفاع الجوي إلى سوريا. لذا فإن المعلومات عن تدميرها في منطقة حماة كاذبة.