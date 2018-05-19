روسيا ترصد 3 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الوضع العملياتي، في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour الجيش التركي ينشئ نقطة مراقبة جديدة في منطقة خفض التصعيد في إدلب شمالي سوريا

موسكو- سبوتنيك . وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3 خروقات، بينما سجل الجانب التركي خروقا واحدا". وسجلت روسيا خرقا واحدا في اللاذقية وخرقين في حلب، أما الجانب التركي فرصد خرقا واحدا في حماة".

هذا وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي نفذ عمليتين إنسانيتين في محافظتي حلب ودير الزور. وتم تقديم 890 طردا غذائيا، ويبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها 3.8 طن. كما أنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 83 شخصا.

وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2512 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.